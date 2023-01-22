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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:13 (мск), источник: Sports.Ru

Боссы «Юве» назвали несправедливым снятие 15 очков на встрече с игроками. Футболистов призвали сплотиться и работать еще лучше

Новое руководство «Ювентуса» встретилось с игроками после снятия 15 очков с команды.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, в день снятия 15 очков с «Ювентуса» новые президент клуба Джанлука Ферреро и генеральный директор Андреа Сканавино выступили перед игроками команды с речью, которая длилась 10−15 минут.

Новые руководители клуба назвали вынесенное наказание несправедливым и сказали, что после этой несправедливости необходимо сплотиться и работать еще лучше. «Ювентус» попытается защитить свои интересы юридически, а команда должна набирать очки на поле.

Также игрокам сказали, что в этот сложный момент они представляют миллионы фанатов «Ювентуса» по всему миру. В связи с этим футболисты должны показывать на поле максимум.

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