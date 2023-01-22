Боссы «Юве» назвали несправедливым снятие 15 очков на встрече с игроками. Футболистов призвали сплотиться и работать еще лучше

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, в день снятия 15 очков с «Ювентуса» новые президент клуба Джанлука Ферреро и генеральный директор Андреа Сканавино выступили перед игроками команды с речью, которая длилась 10−15 минут.

Новые руководители клуба назвали вынесенное наказание несправедливым и сказали, что после этой несправедливости необходимо сплотиться и работать еще лучше. «Ювентус» попытается защитить свои интересы юридически, а команда должна набирать очки на поле.