«Миранчук — наша любовь! Мы им очень довольны». В Италии в восторге от гола российского игрока

Алексей Миранчук — герой матча с «Фиорентиной». Российский полузащитник провел на поле 90 минут, забил победный гол и принес «Торино» первую за 47 лет победу во Флоренции в серии А.

Неудивительно, что хавбек получил отличную прессу в Италии: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 7.0, Corriere dello Sport 7.0.

Правда, лучшим в матче с «Фиорентиной» медиа признали полузащитника «Торино» и новобранца сборной Италии Риччи: La Gazzetta dello Sport — 7.5, Tuttosport — 8.0, Corriere dello Sport — 7.0.

Вот как оценили игру Миранчука главный тренер туринцев, партнер по команде и эксперты.

Иван Юрич, главный тренер «Торино».

— Миранчук — наша любовь. Мы им очень довольны. Он пропустил 6 или 7 матчей из-за травмы, но забивает нужные и красивые голы. Он особенный парень, с ним приятно иметь дело. У талантливых ребят бывают моменты, когда что-то не получается, им иногда не хватает стабильности. Но я в любом случае доволен тем, как Миранчук работает на команду: он не только обостряет впереди, но и помогает при оборонительных действиях.

Демба Шек, атакующий полузащитник «Торино».

— Мира — классный парень, мой товарищ. Люблю выпить с ним кофе. Он очень позитивный человек, с ним легко общаться. На тренировках я учусь у него, как надо бить по воротам. Он реально делает это классно, и я не стесняюсь им восхищаться! Перед матчем я сказал ему, что он забьет — так и получилось. Рад, что мы победили.

Лоренцо Минотти, многолетний капитан «Пармы», обладатель Кубка Кубков и Кубка УЕФА, вице-чемпион мира-1994, ныне комментатор и эксперт Sky Sport.

— Я ведь был защитником, поэтому хорошо понимаю коллег, которым приходится трудно против Миранчука. Вроде бы все знают, что у него убойная левая нога, но у русского получаются такие быстрые и хлесткие удары, что их не успевают перехватить. Когда у Миранчука есть хоть немного пространства справа на линии штрафной или около нее, то любой его удар оттуда можно считать голевым моментом.

Маттео Далла Вите, журналист La Gazzetta dello Sport.

— Это четвертый гол Миранчука за «Торино». Русский исполнил классный удар с какой-то обезоруживающей простотой. В этой игре он в целом проявил себя отменно, эффективно используя мастерство на благо всей команды.

Андреа Джаннатазио, журналист Corriere dello Sport, автор репортажа с матча «Фиорентина» — «Торино».

— Первые полчаса Миранчук был незаметен, временами он и вовсе выглядел заснувшим игроком. Зато его пробуждение получилось громким и ярким. Он забил мастерский гол и принес «Торино» победу во Флоренции, где туринцы последний раз выигрывали почти 50 лет назад. Я тогда еще даже не родился!