Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лидс
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монца
Сассуоло
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Жирона
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Рома
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Реал
Все события
Фоторепортажи
27Главные фото года в российском спорте
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
15:18 (мск), источник: Sports.Ru

Фан-шоп «Аль-Насра» продает около 400 футболок Роналду в день по 100 долларов за штуку. Остались только детские размеры и XXXL

Стало известно, сколько футболок с фамилией Криштиану Роналду продает фан-шоп «Аль-Насра».

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Marca сообщает, что официальный магазин клуба из Саудовской Аравии продает около 400 футболок Роналду в день, цена одной — в районе 100 долларов.

На данный момент на майки с фамилией Роналду высокий спрос, поэтому остались только детские размеры и XXXL.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь