Фан-шоп «Аль-Насра» продает около 400 футболок Роналду в день по 100 долларов за штуку. Остались только детские размеры и XXXL
Стало известно, сколько футболок с фамилией Криштиану Роналду продает фан-шоп «Аль-Насра».
Стало известно, сколько футболок с фамилией Криштиану Роналду продает фан-шоп «Аль-Насра».
Marca сообщает, что официальный магазин клуба из Саудовской Аравии продает около 400 футболок Роналду в день, цена одной — в районе 100 долларов.
На данный момент на майки с фамилией Роналду высокий спрос, поэтому остались только детские размеры и XXXL.