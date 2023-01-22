Гвардиола назвал условие, при котором покинет «Манчестер Сити»

«Я четыре раза выиграл чемпионат Испании, когда был игроком, четыре раза подряд, но пятый и шестой сезоны были уже иными. Я не был достаточно голоден. Я понимаю игроков, но я здесь, чтобы мотивировать их. Глава правления клуба знает это. Я хочу быть здесь, но если я потеряю команду, я не смогу здесь оставаться. Мы идем вторыми в таблице, но мы не на 25 очков отстаем от “Арсенала”, мы всё еще в чемпионской гонке — еще есть 57 очков, за которые надо бороться», — приводит слова Гвардиолы Mirror.