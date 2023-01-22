Гвардиола назвал условие, при котором покинет «Манчестер Сити»
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что покинет клуб, если у футболистов пропадет желание побеждать.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что покинет клуб, если у футболистов пропадет желание побеждать.
После победы команды 19 января в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии над «Тоттенхэмом» (4:2) Гвардиола посетовал на нехватку мотивации у игроков, заявив, что не узнает свою команду.
«Я четыре раза выиграл чемпионат Испании, когда был игроком, четыре раза подряд, но пятый и шестой сезоны были уже иными. Я не был достаточно голоден. Я понимаю игроков, но я здесь, чтобы мотивировать их. Глава правления клуба знает это. Я хочу быть здесь, но если я потеряю команду, я не смогу здесь оставаться. Мы идем вторыми в таблице, но мы не на 25 очков отстаем от “Арсенала”, мы всё еще в чемпионской гонке — еще есть 57 очков, за которые надо бороться», — приводит слова Гвардиолы Mirror.
«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги, набрав в 19 матчах 42 очка, и отстает от имеющего матч в запасе «Арсенала» на пять очков. В воскресенье команда Гвардиолы примет в чемпионате «Вулверхэмптон». Испанец возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года, за это время он выиграл четыре раза чемпионат Англии, Кубок Англии, по пять раз побеждал в Суперкубке страны и Кубке лиги.