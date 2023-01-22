Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лидс
Брентфорд
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монца
Сассуоло
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Жирона
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Рома
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Реал
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
21.01
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
00
21.01
Борнмут
Ноттингем Форест
11
21.01
Лестер
Брайтон
22
21.01
Саутгемптон
Астон Вилла
01
21.01
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
20
21.01
Ливерпуль
Челси
00
19.01
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
42
18.01
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
17:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гвардиола назвал условие, при котором покинет «Манчестер Сити»

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что покинет клуб, если у футболистов пропадет желание побеждать.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба клуба "Манчестер Сити"

После победы команды 19 января в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии над «Тоттенхэмом» (4:2) Гвардиола посетовал на нехватку мотивации у игроков, заявив, что не узнает свою команду.

«Я четыре раза выиграл чемпионат Испании, когда был игроком, четыре раза подряд, но пятый и шестой сезоны были уже иными. Я не был достаточно голоден. Я понимаю игроков, но я здесь, чтобы мотивировать их. Глава правления клуба знает это. Я хочу быть здесь, но если я потеряю команду, я не смогу здесь оставаться. Мы идем вторыми в таблице, но мы не на 25 очков отстаем от “Арсенала”, мы всё еще в чемпионской гонке — еще есть 57 очков, за которые надо бороться», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги, набрав в 19 матчах 42 очка, и отстает от имеющего матч в запасе «Арсенала» на пять очков. В воскресенье команда Гвардиолы примет в чемпионате «Вулверхэмптон». Испанец возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года, за это время он выиграл четыре раза чемпионат Англии, Кубок Англии, по пять раз побеждал в Суперкубке страны и Кубке лиги.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сколько зарабатывают Большунов и другие лыжники России? Мы все подсчитали
Российский теннисист стал жертвой украинской провокации. Сколько можно?
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь