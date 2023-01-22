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17:59 (мск), источник: Sport24

Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч Кубка Франции

Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявку на матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором «ПСЖ» в гостях сыграет с «Пейс де Кассель».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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В заявочном листе команды не оказалось главной звезды парижан — аргентинца Лионеля Месси. Как отмечает RMC Sport, все футболисты основы, не попавшие в заявку, останутся в Париже — это решение главного тренера Кристофа Галтье, который предоставил им отдых.

Заявка «ПСЖ»: Навас, Хакими, Рамос, Маркиньос, Мбаппе, Руис, Неймар, Бернат, Перейра, Рико, Витинья, Саншеш, Мендеш, Солер, Пембеле, Битшиабу, Заир-Эмери, Гарби, Усни, Экитике, Летелье.

Встреча 1/16 финала Кубка Франции «Пейс де Кассель» — «ПСЖ» состоится 23 января.

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