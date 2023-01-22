Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч Кубка Франции

В заявочном листе команды не оказалось главной звезды парижан — аргентинца Лионеля Месси. Как отмечает RMC Sport, все футболисты основы, не попавшие в заявку, останутся в Париже — это решение главного тренера Кристофа Галтье, который предоставил им отдых.