Месси не попал в заявку «ПСЖ» на матч Кубка Франции
Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявку на матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором «ПСЖ» в гостях сыграет с «Пейс де Кассель».
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Пресс-служба «ПСЖ» опубликовала заявку на матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором «ПСЖ» в гостях сыграет с «Пейс де Кассель».
В заявочном листе команды не оказалось главной звезды парижан — аргентинца Лионеля Месси. Как отмечает RMC Sport, все футболисты основы, не попавшие в заявку, останутся в Париже — это решение главного тренера Кристофа Галтье, который предоставил им отдых.
Встреча 1/16 финала Кубка Франции «Пейс де Кассель» — «ПСЖ» состоится 23 января.