«Арсенал» рвется к мечте: перестрелял «МЮ» и утвердился на первом месте в АПЛ

Эхо былого величия

На рубеже веков противостояние «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» было одним из главных во всем мировом футболе. Анри и Руни, Виейра и Скоулз, Адамс и Гиггз, Венгер и Фергюсон — все эти имена давно вписаны в историю. Прошлым не любит жить ни один болельщик, однако именно этим вынуждены заниматься поклонники «МЮ» и «Арсенала» в последние годы.

Оба гранда очень давно не становились чемпионами Англии, а это особенно болезненно для клубов, привыкших побеждать. Однако в текущем сезоне у них появилась надежда: если у «Юнайтед» она скорее эфемерная, то у «Арсенала» — вполне осязаемая.

К очной встрече обе команды подошли в приличной форме. После возобновления сезона они лишь по разу сыграли вничью, победив в остальных встречах. По соцсетям уже поползли жутко натянутые сравнения Артеты с Венгером и тен Хага с Фергюсоном, а ведь не так давно главных тренеров «Арсенала» и «МЮ» отправляли в отставку. Тен Хага особо горячие головы вообще хотели уволить сразу же после кошмарного дебюта прошлым летом. Но голландец выравнял ситуацию и даже нанес «Арсеналу» единственное поражение за весь первый круг.

Пассивный «Юнайтед»

На «Эмирейтс» от «МЮ» тоже ждали качественной игры, но с оговорками: предполагалось, что без дисквалифицированного Каземиро гости отдадут центр поля «Арсеналу» и столкнутся с большими трудностями. В целом так и произошло. Да, «МЮ» достаточно много владел мячом, особенно в первом тайме, но конструктивных позиционных атак команде тен Хага явно не хватало. Это «Арсенал» почему-то постоянно спешил и отдавал мяч сопернику в простых ситуациях, так что создавалась иллюзия равной игры. На самом деле владение гостей в основном было стерильным.

«Юнайтед» забил первым — вновь отличился блестяще играющий зимой Рэшфорд. А на исходе получаса, уже при счете 1:1, Мактоминей выстрелил издали — Рэмсдейл отразил мяч. На этом все — больше по воротам в первом тайме «МЮ» не бил и обошелся даже без более-менее опасных подходов.

А вот «Арсенал» был старателен, но суетлив. Так лондонцы и пропустили: Парти поторопился с выходом из обороны в атаку. Впрочем, «Арсенал» довольно быстро сравнял счет: Нкетия замкнул подачу Джаки.

Настоящий триллер

В перерыве, вероятно, Артета попросил свою команду успокоиться и не форсировать темп. В начале второго тайма атаки «Арсенала» перестали быть сумбурными и привели к новому голу. Здесь Артета тоже наверняка надавил на болевую точку: при обороне «Юнайтед» садился очень узко, и крайние защитники вяло прессинговали соперников. В первом тайме гол в ворота Де Хеа пришел с левого фланга, во втором — с правого: Сака расчехлил фирменную левую.

Однако и у нынешнего «Арсенала» есть уязвимые места, которые прекрасно известны тен Хагу. В дерби с «Тоттенхэмом» «канониры» подчеркнуто сели в оборону при счете 2:0 и все-таки удержали три очка. Сейчас произошло то же самое, но уже при 2:1. «Юнайтед» получил свободу впереди, усилил натиск и сравнял счет с углового. Вопросы к действиям «Арсенала» на этом стандарте есть: Рэмсдейл неудачно сыграл на выходе, а защитники не накрыли в центре штрафной 175-сантиметрового Мартинеса, забившего головой.

В третий раз за матч «Арсеналу» пришлось начинать все сначала. К концу игры футболисты уже потеряли свежесть, поэтому снова выйти вперед было особенно сложно. Хотя попытки были — в частности, Сака чуть не сотворил гол-близнец и попал в штангу.

Передохнув, «Арсенал» снова пошел в наступление, помогать команде отправился и новичок Троссард. Однако успех лондонцам принес не купленный игрок, а выпускник своей академии, которого регулярно критикуют. Нкетия и сейчас сперва упустил фантастический момент на 84-й минуте, когда Де Хеа не дал ему забить в упор. Но на исходе основного времени форвард реабилитировался, оформил дубль, а с ним и невероятно важную победу.

«Арсенал» побеждает в тяжелейшей встрече и закрепляется на вершине таблицы. Чемпионство реально — лондонцы действительно близки к долгожданному триумфу.