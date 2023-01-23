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00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Не такого дебюта Роналду все ждали. Криштиану не забил даже за «Аль-Наср»

Но португалец стартовал в Саудовской Аравии с победы.

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Источник: AFP 2022

Криштиану Роналду наконец-то дебютировал за «Аль-Наср». Португалец перешёл в клуб из Саудовской Аравии в конце декабря, но до сегодняшнего дня не играл из-за полученной ещё в АПЛ дисквалификации. Поучаствовал только в товарищеской встрече сборной Эр-Рияда с «ПСЖ».

Первым для Роналду за «Аль-Наср» стал домашний матч с «Аль-Иттифаком». Лидер чемпионата принимал десятую команду лиги. Криштиану появился на поле стадиона «Мрсул Парк» с капитанской повязкой.

Звёздный новичок «Аль-Насра» играл центрфорварда в схеме 4−4−1−1, а его немного из глубины поддерживал известный по выступлениям за «Бенфику» Андерсон Талиска. Уровень футбола был не слабым, но и не таким, чтобы вдохновить Роналду. Стремление команд играть в современном стиле ограничивалось возможностями футболистов. Зато атмосфера наверняка понравилась пятикратному обладателю «Золотого мяча»: болельщики шумно поддерживали хозяев, пели и скандировали что-то непонятное для португальского уха. Зрители приветствовали каждое действие Криштиану.

Впрочем, даже топ-мастеру непросто заиграть с листа. Поначалу Роналду скорее разочаровывал своими действиями. Первый шанс забить он имел уже на 7-й минуте, но его удар из-за штрафной заблокировал защитник. Потом португалец попытался на скорости уйти от соперника и протащить мяч в штрафную, однако у него легко отняли мяч. На исходе получаса «Аль-Наср» заработал опасный стандарт метрах в 22−23 от ворот. Криштиану уверенно забрал мяч себе. Исполнил удар он в фирменной манере, отмеряя шаги и обводя стенку, тем не менее получилось совсем неточно.

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До перерыва Роналду 18 раз коснулся мяча, нанёс два удара и не сделал ни одного паса под удар. Когда форвард открывался в штрафной под кроссы, передачи партнёров с фланга оказывались неточными. А вот в эпизоде с голом Талиски португалец сыграл классно и хитро. Ушёл в глубину, после чего совершил резкий рывок в штрафную — защитники потеряли его из вида. Мяч чуть-чуть перелетел Криштиану, но прилетел прямо на голову Талиске. Бразилец забил, и первым его поздравил капитан.

Команда экс-тренеры «Ромы» и «Лиона» Руди Гарсии доминировала и при счёте 1:0. У Роналду во втором тайме появилось побольше пространства и португалец пользовался им, смещаясь в разные зоны. Вскоре после перерыва Криштиану нанёс ещё один удар в результате атаки, которую он сам же и разогнал. Бил форвард из-за штрафной, однако опять мимо цели. На исходе часа матча Роналду наконец проявил себя и как ассистент.

Португалец не дал уйти за пределы поля мячу после довольно сильной для сегодняшней скорости 37-летнего игрока передачи и вырезал диагональ на Пити Мартинеса. Но аргентинец не превратил пас Роналду в голевой.

Криштиану не забывал играть на публику. В одном из эпизодов он попытался пробить ножницами после навеса справа, однако попал не по мячу, а в соперника — судья зафиксировал фол. В другом моменте, безусловно, самом эффектном с участием Роналду, португалец ложным движением в штрафной «Аль-Иттифака» посадил на пятую точку защитника. Если бы довёл атаку до ума, это был бы супергол. Но дальше форвард не исполнил.

У «Аль-Иттифака» не хватило энергии и класса, чтобы использовать свои шансы. Кстати, в составе гостей на позиции левого полузащитника играл экс-армеец Витиньо. Сменивший имидж бразилец с копной на голове, пусть и выдал несколько ярких эпизодов, ничего сверхъестественного не показал — два неточных удара и одна ключевая передача. Роналду же завершил матч с такой статистикой: 41 касание мяча, четыре удара (один в створ), 23 точных паса из 26 и две передачи под удар. Его премьера не оправдала ожидания на все сто процентов, но Криштиану помог «Аль-Насру» одержать важную победу в борьбе за титул.

Анатолий Романов

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