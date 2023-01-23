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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Атлетиком» в Примере

Мадридский «Реал» переиграл «Атлетик» из Бильбао в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Карим Бензема (24) и Тони Кроос (90).

Для Бензема гол стал 228-м в чемпионате страны. По этому показателю в «Реале» он сравнялся с Раулем. Рекорд по голам в Ла Лиге за клуб принадлежит Криштиану Роналду (311).

«Реал», набравший 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» с 26 баллами располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Реал» 29 января примет «Реал Сосьедад», а «Атлетик» в этот же день на выезде встретится с «Сельтой».

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0:2
Первый тайм: 0:1
Реал
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