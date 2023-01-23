Гол Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Атлетиком» в Примере

Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Карим Бензема (24) и Тони Кроос (90).

Для Бензема гол стал 228-м в чемпионате страны. По этому показателю в «Реале» он сравнялся с Раулем. Рекорд по голам в Ла Лиге за клуб принадлежит Криштиану Роналду (311).

«Реал», набравший 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» с 26 баллами располагается на восьмой строчке.