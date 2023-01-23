Анчелотти подарил болельщику использованную жвачку после матча
Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» подарил болельщику после матча использованную жевательную резинку.
Атлетик
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Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» подарил болельщику после матча использованную жевательную резинку.
После гостевой победы мадридского клуба над «Атлетиком» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании один из зрителей, согласно опубликованному в Twitter видео, попросил тренера подарить ему свою жвачку. Анчелотти не отказал болельщику.
«Реал» после 17 матчей занимает второе место в таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на три очка.