«Тобол» объявил о продлении контрактов с тремя футболистами

Источник: ФК "Тобол"

Так, в команде остается Серикжан Мужиков. Он дебютировал в составе «Тобола» в марте 2020 года. Всего в составе «желто-зеленых» Мужиков провел 64 матча и отметился десятью голами. В прошлом сезоне на счету полузащитника десять голевых действий. Новое трудовое соглашение с хавбеком рассчитано до конца 2023 года.

Защитник сборной Казахстана Александр Марочкин также подписал новый контракт сроком на один год. Он в команде с 2021 года. Стал одним из самых востребованных футболистов. В прошлом сезоне на его счету 24 проведенных матча. Вместе с «желто-зелеными» Марочкин выиграл чемпионат КПЛ и становился двукратным обладателем Суперкубка РК.

Еще на год продлен контракт с полузащитником Саматом Жарынбетовым. В «Тобол» он перешел в 2017 году. За это время он сыграл в составе костанайцев во всех турнирах 126 матчей и забил четыре гола.