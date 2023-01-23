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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
23 января, источник: Vesti.kz

«Тобол» объявил о продлении контрактов с тремя футболистами

ФК «Тобол» продлил контракты сразу с тремя футболистами, сообщают Vesti.kz со ссылкой на соцсети клуба.

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Источник: ФК "Тобол"

Так, в команде остается Серикжан Мужиков. Он дебютировал в составе «Тобола» в марте 2020 года. Всего в составе «желто-зеленых» Мужиков провел 64 матча и отметился десятью голами. В прошлом сезоне на счету полузащитника десять голевых действий. Новое трудовое соглашение с хавбеком рассчитано до конца 2023 года.

Защитник сборной Казахстана Александр Марочкин также подписал новый контракт сроком на один год. Он в команде с 2021 года. Стал одним из самых востребованных футболистов. В прошлом сезоне на его счету 24 проведенных матча. Вместе с «желто-зелеными» Марочкин выиграл чемпионат КПЛ и становился двукратным обладателем Суперкубка РК.

Еще на год продлен контракт с полузащитником Саматом Жарынбетовым. В «Тобол» он перешел в 2017 году. За это время он сыграл в составе костанайцев во всех турнирах 126 матчей и забил четыре гола.

Напомним, ранее стало известно, что «Тобол» покинул защитник Сергей Малый.

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