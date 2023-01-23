Дубль Кокорина принес «Арису» победу над «Аполлоном» в чемпионате Кипра
Футболисты «Ариса» одержали победу над «Аполлоном» в 20-м туре чемпионата Кипра. Игра, состоявшаяся в понедельник в Лимасоле, завершилась со счетом 3:1.
Арис Л
Аполлон
В составе «Ариса» в стартовом составе вышел Александр Кокорин, который и стал автором первого гола во встрече. На 30-й минуте он побежал прессинговать соперников и добился своего — вратарь и один из полевых игроков «Аполлона» не смогли поделить верховой мяч, после чего он отскочил к Кокорину, который без сопротивления поразил уже пустые ворота. Кокорин установил финальный результат на табло, реализовав пенальти на 82-й минуте. В активе россиянина теперь 7 голов в 16 играх.
30 января «Арис» на выезде сыграет против клуба «Эносис Неон».