Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23.01
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Валенсия
Альмерия
22
Футбол. Зарубежный
23.01
Интер
Эмполи
01
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
23.01
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
01
22.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
32
22.01
Лидс
Брентфорд
00
22.01
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
30
21.01
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
00
21.01
Борнмут
Ноттингем Форест
11
21.01
Лестер
Брайтон
22
21.01
Саутгемптон
Астон Вилла
01
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:22 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА может ужесточить трансферные правила после перехода Мудрика в «Челси»

УЕФА намерен изменить трансферные правила после того, как ряд клубов чемпионата Англии раскритиковали действия «Челси», сообщает Daily Mail.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

УЕФА собирается закрыть лазейку, которая позволила «Челси» распределить стоимость своих рекордных трансферных расходов на срок до восьми лет. Ряд клубов АПЛ обвинили «Челси» в попытке обойти правила финансового фэйр-плей, используя амортизацию, чтобы распределить стоимость Михаила Мудрика на восемь лет.

Устав ФИФА устанавливает максимальную продолжительность контракта на пять лет, но допускаются исключения, которые «Челси» использовал.

Изменение правил не повлияет на недавние подписания «Челси», но, вероятно, ограничит их пространство для манёвра в последующие трансферные окна.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь