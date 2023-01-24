УЕФА может ужесточить трансферные правила после перехода Мудрика в «Челси»

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УЕФА собирается закрыть лазейку, которая позволила «Челси» распределить стоимость своих рекордных трансферных расходов на срок до восьми лет. Ряд клубов АПЛ обвинили «Челси» в попытке обойти правила финансового фэйр-плей, используя амортизацию, чтобы распределить стоимость Михаила Мудрика на восемь лет.

Устав ФИФА устанавливает максимальную продолжительность контракта на пять лет, но допускаются исключения, которые «Челси» использовал.