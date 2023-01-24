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10:13 (мск), источник: Sport24

Бэйл начал профессиональную карьеру гольфиста

Бывший вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл начал карьеру гольфиста. Об этом футболист сообщил в своей социальной сети. Валлиец примет участие в турнире PGA Tour, который пройдет в Калифорнии.

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Источник: Reuters

«Рад сообщить, что я буду играть в AT& T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца», — написал Бэйл.

Напомним, что 9 января 33-летний Гарет Бэйл принял решение завершить карьеру футболиста. На протяжении карьеры валлиец играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес».

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