Бэйл начал профессиональную карьеру гольфиста
Бывший вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл начал карьеру гольфиста. Об этом футболист сообщил в своей социальной сети. Валлиец примет участие в турнире PGA Tour, который пройдет в Калифорнии.
Бывший вингер сборной Уэльса Гарет Бэйл начал карьеру гольфиста. Об этом футболист сообщил в своей социальной сети. Валлиец примет участие в турнире PGA Tour, который пройдет в Калифорнии.
«Рад сообщить, что я буду играть в AT& T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца», — написал Бэйл.
Напомним, что 9 января 33-летний Гарет Бэйл принял решение завершить карьеру футболиста. На протяжении карьеры валлиец играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес».