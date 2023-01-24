Клуб КПЛ сыграл вничью с многократным чемпионом Польши

Польский клуб вышел вперед на 14-й минуте. «Атырау» в конце первого тайма сравнял счет. Автором гола стал Матеус Бисси. На 80-й минуте Ринат Джуматов не сумел реализовать пенальти.



Добавим, что «Висла», вылетевшая в прошлом году из Польской Экстракласса 13 раз становилась чемпионом страны. «Атырау» в КПЛ-2022 занял 11-е место.