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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:43 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ сыграл вничью с многократным чемпионом Польши

ФК «Атырау» на сборах в Турции провел матч с польской «Вислой», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Атырау
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Источник: ФК "Атырау"

Польский клуб вышел вперед на 14-й минуте. «Атырау» в конце первого тайма сравнял счет. Автором гола стал Матеус Бисси. На 80-й минуте Ринат Джуматов не сумел реализовать пенальти.

Добавим, что «Висла», вылетевшая в прошлом году из Польской Экстракласса 13 раз становилась чемпионом страны. «Атырау» в КПЛ-2022 занял 11-е место.

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