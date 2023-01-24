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18:47 (мск), источник: Sport24

Футболист Кокорин высказал позицию по конфликту России и Украины

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в интервью французским СМИ высказал свою позицию по поводу специальной военной операции России на Украине.

Арис Л
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Источник: arisfc.com

«По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Поэтому, наверное, лучше считать, что меня это не касается. Как вы знаете, мое дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть», — заявил Кокорин в интервью FootMercato.

В нынешнем сезоне 31-летний Александр Кокорин провел за «Арис» 16 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

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