Футболист Кокорин высказал позицию по конфликту России и Украины
Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в интервью французским СМИ высказал свою позицию по поводу специальной военной операции России на Украине.
Арис Л
Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в интервью французским СМИ высказал свою позицию по поводу специальной военной операции России на Украине.
«По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Поэтому, наверное, лучше считать, что меня это не касается. Как вы знаете, мое дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть», — заявил Кокорин в интервью FootMercato.
В нынешнем сезоне 31-летний Александр Кокорин провел за «Арис» 16 матчей, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.