Появились новые детали в деле против самого титулованного футболиста мира

По информации источника, одна из двух девушек, находившихся в ночном клубе вместе с предполагаемой жертвой изнасилования, рассказала, что перед тем, как уйти в туалет с пострадавшей, Алвес недопустимо вел себя по отношению к ней. Свидетельница заявила, что футболист домогался ее и клал руку на свои интимные места.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он закрыл ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Уточняется, что медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. 39-летнему Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.