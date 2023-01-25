Идущий вторым в Серии А «Милан» разгромно проиграл «Лацио»
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Лацио» обыграл «Милан» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Лацио
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Лацио» обыграл «Милан» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, голы забили Сергей Милинкович-Савич (4-я минута), Маттиа Дзакканьи (38), Луис Альберто (67) и Фелипе Андерсон (75).
«Милан», который является действующим чемпионом Италии, проиграл с разницей в четыре и более мячей впервые с декабря 2019 года, когда команда уступила в гостевом матче Серии А «Аталанте» (0:5).
«Красно-черные» с 38 очками в 19 турах занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 12 очков. «Лацио» (37 очков) идет третьим.