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01:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Идущий вторым в Серии А «Милан» разгромно проиграл «Лацио»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Лацио» обыграл «Милан» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Лацио
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Источник: Официальный твиттер Лиги Европы УЕФА

Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, голы забили Сергей Милинкович-Савич (4-я минута), Маттиа Дзакканьи (38), Луис Альберто (67) и Фелипе Андерсон (75).

«Милан», который является действующим чемпионом Италии, проиграл с разницей в четыре и более мячей впервые с декабря 2019 года, когда команда уступила в гостевом матче Серии А «Аталанте» (0:5).

«Красно-черные» с 38 очками в 19 турах занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 12 очков. «Лацио» (37 очков) идет третьим.

Лацио
4:0
Первый тайм: 2:0
Милан
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