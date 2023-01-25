Идущий вторым в Серии А «Милан» разгромно проиграл «Лацио»

Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, голы забили Сергей Милинкович-Савич (4-я минута), Маттиа Дзакканьи (38), Луис Альберто (67) и Фелипе Андерсон (75).

«Милан», который является действующим чемпионом Италии, проиграл с разницей в четыре и более мячей впервые с декабря 2019 года, когда команда уступила в гостевом матче Серии А «Аталанте» (0:5).