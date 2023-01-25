Кризисный «Милан» разгромлен в Риме, чудо-гол Киммиха спас «Баварию» от поражения на фоне скандала в клубе

Италия: римская гонка

Футбол Италия 2022/2023 Тур 19, 24.01.2023, 22:45 Лацио 4 Милан 0

Угодивший в кризис «Милан» приехал в гости к «Лацио», который после санкций в отношении «Ювентуса» резко повысил уровень мотивации и теперь ведет вдвойне принципиальное сражение с «Ромой» за путевку в Лигу чемпионов. «Волки» сделали свой ход в воскресенье, а «орлы» не собирались от них отставать, подтвердив серьезность своих намерений быстрым голом Милинковича-Савича.

Серб классно пробил в касание после передачи Дзакканьи, и шансов у Тэтэрушану не было. Но очевидно, что этот вратарь — не равноценная замена по-прежнему травмированному Меньяну. Классные вратари хороши тем, что умеют выручать, и спасать нужно было в тот момент, когда на ударную позицию справа выскочил Марушич. Однако мяч отскочил в штангу, а на добивании отличился заработавший второй результативный балл Дзакканьи.

Сейвы Тэтэрушану пришлись на эпизоды уже при счете 2:0. Но он был бессилен после того, как пытавшийся остановить прострел Калулу снес в штрафной Педро. А там дело дошло до унизительного разгрома «Милана», который не терпел столь чувствительных сухих поражений с декабря 2019 года. Тогда были 0:5 от «Аталанты», и спустя время Стефано Пиоли признался, что после той игры родилась взявшая скудетто команда.

Как будет сейчас? Вопрос сложный. Но факты неумолимы: взлетевший благодаря своей результативности на третье место «Лацио», а также «Интер» с «Ромой» отстают от занимающего второе место «Милана» всего на очко. Да и «Аталанта» недалеко, так что впору задуматься о сохранении места в четверке. Возможно, без помощи Калабрии, который покинул поле при помощи врачей.

Германия: интрига возвращается?

Футбол Германия 2022/2023 Тур 17, 24.01.2023, 22:30 Бавария 1 Кельн 1

В «Баварии» не все гладко. Пока основной голкипер Нойер восстанавливается после операции, клуб уволил проработавшего в Мюнхене одиннадцать с половиной сезонов тренера вратарей Тони Тапаловича. По слухам, причиной стали непростые взаимоотношения с Юлианом Нагельсманном. К конфликту привело то, что Тапалович делился информацией из тренерского штаба с Нойером, чуть ли не сливая фрагменты переписки, а далее все становилось известно и другим футболистам.

На прощание Тони выложил совместные фото со всеми тренерами «Баварии» за исключением нынешнего, что косвенно подтверждает наличие проблем. Между тем, у Тапаловича особые отношения с Нойером, с которым они познакомились еще в «Шальке». По протекции вратаря сборной Германии тренер оказался в Мюнхене, а относительно недавно благодаря другу получил от клуба новый контракт.

Про других стражей ворот подобного не скажешь, и, например, в январе в клуб отказался возвращаться отданный аренду «Монако» Нюбель. Причина — сложные отношения с Тапаловичем, которого голкипер недавно упрекнул в отсутствии должного внимания. Нюбелю — и тоже через прессу — ответил агент Нойера, которому теперь предрекают чуть ли не расставание с «Баварией». Подогревает данную тему еще и тот факт, что Нагельсманн настоял на подписании нового вратаря, а Зоммер не выглядит человеком, который готов согласиться с ролью очередного дублера Нойера.

И на этом фоне «Бавария» получила быстрый гол от «Кельна», который явно находился на подъеме после разгромной победы над «Вердером» (7:1). При подаче углового Шабо здорово подрезал мяч на замкнувшего дальнюю штангу Скири, и вопросов к новому вратарю чемпиона не было. Напротив, позже Зоммер несколько раз выручил. Сама же «Бавария», несмотря на преимущество, не могла поставить гостей в тупик. Ей явно не хватало остроты, которую мог бы обеспечить все еще находящийся на больничном Мане. К слову, возвращение Садио не состоится даже к старту плей-офф Лиги чемпионов.

Мюнхенцы, несмотря на замены и тактические ходы Нагельсманна, были слишком академичны и предсказуемы. Словно бились в стену, которую выстроил оберегавший минимальное преимущество «Кельн». Но все-таки гости слишком сильно прижались к своей штрафной, и, не видя иных вариантов, Киммих на последней минуте спас «Баварию» сумасшедшим по силе и точности дальним ударом.

Это уже вторая ничья чемпиона после паузы, и появились пока еще робкие намеки на интригу в борьбе за титул. «Лейпциг» в четырех очках от лидера, а в среду сразу у трех команд будет шанс приблизиться к баварцам на дистанцию одной победы.

Футбол Германия 2022/2023 Тур 17, 24.01.2023, 20:30 Шальке-04 1 РБ Лейпциг 6

А начался тур в бундеслиге с унижения «Шальке», за который из-за травмы сейчас не играет принадлежащий «Спартаку» Алекс Крал. Сказать же что-то о присутствии на поле замененного в перерыве другого бывшего спартаковца — шведа Ларссона — сложно. В первом тайме на поле была одна команда, а вторая выглядит как случайно оказавшийся в бундеслиге коллектив. Девять очков по итогам первого круга — полная катастрофа, и трудно поверить, что весной гельзенкирхенцы смогут избежать второго за три года вылета из высшего дивизиона.

У «Лейпцига», который забивал на любой вкус, стоит отметить игру забросившего мяч за шиворот вратарю Дани Ольмо и успех Вернера. Пропустивший из-за травмы ЧМ-2022 форвард впервые после паузы получил место в стартовом составе и не упустил один из своих шансов для взятия ворот. Преобразившиеся с приходом на пост главного тренера Марко Розе «быки» не проигрывают в официальных матчах с 17 сентября и, как минимум до матчей своих конкурентов, будут занимать позицию в лигочемпионском квартете.

Англия: «Ньюкасл» идет за титулом

В АПЛ объективная цель «Ньюкасла» — сохранение текущих позиций в первой четверке. А так как из Кубка Англии «сороки» сенсационно вылетели от выступающего сейчас в третьем дивизионе «Шеффилд Уэнсдей», Кубок лиги — единственный шанс завоевать трофей по итогам первого полноценного сезона в статусе благополучного и амбициозного клуба. Тем более, в полуфинале черно-белым достался объективно самый слабый соперник.

Англия. Кубок лиги. ½ финала. Первый матч

«Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 0:1

В прошлом году «Ньюкасл» дважды обыграл обосновавшийся на последнем месте «Саутгемптон» на его поле. Но в этот раз все было сложно. Даже очень, ведь при счете 0:0 замены «святых» едва не развернули игру в другую сторону. Однако великолепный Поуп отбил ногой удар выходившего фактически один на один Адамса и среагировал на его же атаку с разворота с нескольких метров. На это гости ответили пасом Исака на забившего в пустые ворота Жоэлинтона, тогда как мяч Армстронга отменили из-за игры рукой. «Ньюкаслу» до финала остался один шаг — в ответном матче на своем поле.

Статистика дня

20 матчей потребовалось «Эммену», чтобы впервые обыграть команду из классической топ-3 голландского чемпионата. Во вторник в роли жертвы выступил больше тайма отыгравший в меньшинстве ПСВ (0:1).

25 матчей составляет беспроигрышная серия «Лейпцига» против выходцев из второй бундеслиги, что является рекордом турнира (+22=3).