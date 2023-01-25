Полиция нашла доказательства вины Дани Алвеса в изнасиловании, сообщают СМИ

В начале января на 39-летнего защитника подала заявление в полицию женщина, имя которой не разглашается. Она обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны, а также в изнасиловании и побоях. Футболист отрицал свою вину. Суд Барселоны 20 января определил Алвесу меру пресечения в виде заключения под стражу, отказав ему в освобождении под залог. Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения по этому обвинению.

По информации издания, после предполагаемого преступления один из патрульных по ошибке записал на нательную камеру первые заявления молодой женщины, которая утверждала, что Алвес ее изнасиловал. Отмечается, что на этих кадрах можно увидеть «очень нервную и безутешно плачущую женщину». Ее доставили в клинику для осмотра судмедэкспертом. При осмотре у потерпевшей были обнаружены травмы, сопоставимые с борьбой, и следы семенной жидкости. По данным Prensa Iberica, экспертиза также нашла отпечатки пальцев, которые также подтверждают версию потерпевшей стороны и отрицают заявления футболиста.

Ранее Алвес попросил разрешить ему дать повторные показания перед судьей. До этого футболист излагал три совершенно разные версии событий. Сначала он сказал, что не знает девушку, которая выдвинула обвинения. Затем заявил, что видел ее, но между ними ничего не было, однако позже подтвердил, что у них была интимная близость.

В понедельник стало известно, что Алвес, находящийся в предварительном заключении, нанял адвоката чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси Кристобаля Мартелла. Он является одним из самых авторитетных адвокатов по уголовному праву. В последние годы адвокат руководил защитой семьи Пуйоля, Месси, а также «Барселоны» в деле Неймара.