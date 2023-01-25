Месси и «ПСЖ» обсуждают продление контракта. Лео хочет побить рекорд Роналду по голам в ЛЧ и сыграть на Кубке Америки-2024
Лионель Месси и «ПСЖ» продолжают переговоры о продлении контракта.
Лионель Месси и «ПСЖ» продолжают переговоры о продлении контракта.
Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца этого сезона. Как сообщает L'Equipe, стороны обсуждают продолжение сотрудничества, им нужно согласовать еще несколько деталей.
Одна из них — срок действия нового договора. Изначально планировалось заключить контракт на 2 года с возможностью продления на 1 сезон, но теперь ведется работа по оформлению соглашения по другой схеме.
При этом «ПСЖ» необходимо помнить о финансовом фэйр-плей, поскольку УЕФА уже наложил на него штраф в размере 65 миллионов евро, 10 миллионов из которых должны быть выплачены в ближайшее время. Отмечается, что клуб еще не полностью выплатил комиссионные окружению игрока после его подписания.
Эмир Катара намерен сохранить аргентинца в составе. В ближайшие несколько недель пройдет встреча между отцом Месси и руководством «ПСЖ».
В подписании Лионеля заинтересован «Интер Майами», но у самого форварда нет желания переходить в МЛС, поскольку он хочет выступать за сборную Аргентины как минимум до Кубка Америки-2024. Он намерен играть в топовом европейском клубе.
Среди целей Месси выделяется рекорд по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов. В данный момент он принадлежит Криштиану Роналду — португалец забил 140 голов в этом турнире. Месси со 129 мячами занимает 2-е место.