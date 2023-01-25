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13:33 (мск), источник: Sports.Ru

Месси и «ПСЖ» обсуждают продление контракта. Лео хочет побить рекорд Роналду по голам в ЛЧ и сыграть на Кубке Америки-2024

Лионель Месси и «ПСЖ» продолжают переговоры о продлении контракта.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца этого сезона. Как сообщает L'Equipe, стороны обсуждают продолжение сотрудничества, им нужно согласовать еще несколько деталей.

Одна из них — срок действия нового договора. Изначально планировалось заключить контракт на 2 года с возможностью продления на 1 сезон, но теперь ведется работа по оформлению соглашения по другой схеме.

При этом «ПСЖ» необходимо помнить о финансовом фэйр-плей, поскольку УЕФА уже наложил на него штраф в размере 65 миллионов евро, 10 миллионов из которых должны быть выплачены в ближайшее время. Отмечается, что клуб еще не полностью выплатил комиссионные окружению игрока после его подписания.

Эмир Катара намерен сохранить аргентинца в составе. В ближайшие несколько недель пройдет встреча между отцом Месси и руководством «ПСЖ».

В подписании Лионеля заинтересован «Интер Майами», но у самого форварда нет желания переходить в МЛС, поскольку он хочет выступать за сборную Аргентины как минимум до Кубка Америки-2024. Он намерен играть в топовом европейском клубе.

Среди целей Месси выделяется рекорд по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов. В данный момент он принадлежит Криштиану Роналду — португалец забил 140 голов в этом турнире. Месси со 129 мячами занимает 2-е место.

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