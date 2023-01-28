Беллингема хотят «Реал», «Сити» и «Ливерпуль». У кого больше шансов?

Английский полузащитник Джуд Беллингем — главная цель европейских топов летом-2023. За юного англичанина конкурируют «Реал», «Ливерпуль» и «Сити».

«Реал» предлагает 100 млн евро и Камавинга, просит не продлевать контракт с «Дортмундом»

По данным Sky Sport Deutschland, «Реал» активно борется за полузащитника, разрабатывая разные варианты ведения переговоров.

«Мадрид» не хочет платить за Беллингема больше 100 млн евро, поэтому рассматривает вариант, при котором в сделку войдет Эдуардо Камавинга. Пока неизвестно, знает ли «Боруссия» о такой идее «Реала».

Кроме того, пока непонятно, согласится ли Камавинга на переход в «Дортмунд». 20-летний полузащитник недоволен количеством игрового времени в «Реале» (1131 минута в сезоне-2022/23), но в остальном ему комфортно. Карло Анчелотти считает Камавингу неприкосновенным. Уход из «Реала» зимой исключен.

Но англичанин тренеру тоже нравится. «Беллингем на ЧМ-2022 показал, что является отличным хавбеком. Но я сосредоточен на своих полузащитниках, которые очень хороши. Молодые Орельен Тчуамени, Камавинга и Вальверде. У нас много молодежи», — осторожно высказался Анчелотти.

Журналист Marca Карлос Карпио узнал, чем «Мадрид» привлекает Джуда: «Реал» презентовал Беллингему проект с Винисиусом, Родриго, Вальверде и Тчуамени и показал игроку степень их прогресса за 4 года. Это один из важных факторов.

Журналист Хосе Альварес Гайя в эфире El Chiringuito TV назвал Беллингема главной целью «Реала».

«Реал» заинтересован в этом игроке, с ним уже контактировали по поводу трансфера следующим летом, — сказал Гайя. — Беллингем дал положительный ответ. Источники в Англии сообщили мне, что Беллингем хочет играть за «Реал», несмотря на предложение от «Манчестер Сити».

Мадридцы даже попросили Беллингема не продлевать контракт с «Боруссией». Игрок так и сделал, но при этом железно пока ничего не обещал. Его действующее соглашение с дортмундцами завершается летом 2025 года.

«Ливерпуль» видит в Беллингеме нового Джеррарда, Клопп надеется на его переход

Юрген Клопп тоже хочет Беллингема в свой состав. Как сообщает Sky Sport Deutschland, «Ливерпуль» с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры. В клубе видят в Джуде нового Стивена Джеррарда.

«Личного разговора между Клоппом и Беллингемом еще не было. Другие люди из клуба общались с окружением Беллингема. Они хотят подписать его, и у них есть ощущение, что все может получиться. Они считают, что Беллингем хочет в “Ливерпуль”, — сказал журналист Флориан Плеттенберг в шоу Transfer Update.

Джеррард хочет убедить Джуда выбрать Мерсисайд. «Все, что ему нужно сделать, — это назвать мне дату в календаре, когда он будет свободен, и я полечу в Дортмунд, чтобы поговорить о [переходе]», — сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире BT Sport.

Ведущая Bild TV Валентина Мачери рассказала, как продвигается переход. «По нашей информации, его отец ведет переговоры с “Ливерпулем”, и Юрген Клопп хочет видеть его в команде. Но “Реал” и “Манчестер Сити” тоже в игре. Эти три команды являются главными кандидатами на его подписание.

Клопп говорит, что если Беллингем собирается подписать контракт ради денег, он не выберет «Ливерпуль». Но если Джуд примет решение в пользу личного развития, традиций и любви к игре, он мог бы перейти в «Ливерпуль».

Моя интуиция подсказывает, что, вероятно, мы можем увидеть его в «Ливерпуле», — сказала Мачери в интервью Sky Sports News.

«Ман Сити» пока сомневается, но у него лучшие отношения с «Дортмундом».

«Сити» — еще один кандидат на Беллингема. По информации ESPN, клуб планирует обновить полузащиту. Но перед этим «Сити» выяснит, останутся ли в команде Илкай Гюндган и Бернарду Силва. После этого определятся с уровнем инвестиций.

Трансфер Беллингема будет непросто организовать из-за конкуренции «Реала» и «Ливерпуля». Но у «Ман Сити» есть преимущество — клуб в хороших отношениях с «Боруссией» после трансферов Эрлинга Холанда и Мануэля Аканджи.

Пеп тоже в восторге от футболиста. «Я был впечатлен Джудом Беллингемом два сезона назад, когда ему было 17. Представьте себе, какой он сейчас. Он исключительный, великолепный игрок. Я думаю, все это знают, и не только потому, что вам говорит тренер “Манчестер Сити”! — сказал Гвардиола в сентябре 2022-го.

А вот «Юнайтед» все меньше связывают с Беллингемом — его отпугивает громадный ценник на футболиста. Да-да, настали времена, когда «МЮ» считает деньги.

А «Боруссия» может сохранить Джуда?

Прикладывает все усилия. «Дортмунд» хочет сделать историческое предложение. По данным немецкого Bild, «Боруссия» планирует поговорить с представителями Беллингема до марта 2023 года. Полузащитнику предложат новый контракт, который может стать рекордным в истории клуба.

«Боруссия» готова дать Джуду самую высокую зарплату в команде — 15 млн евро за сезон. Но Беллингем пока склоняется к переходу.