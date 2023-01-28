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17:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В Испании обвинили «Реал» в многолетнем давлении на судей

Генеральный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин обвинил «Реал Мадрид» в многолетнем давлении на судей. Его слова приводит официальный сайт «Атлетико».

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Источник: Reuters

«Те, кто принимает решения, знают, что их ждет, если они навредят им [»Реалу«] ошибкой. Кампания против тех, кто, по их мнению, вредит им, — обычное явление», — заявил функционер. Он добавил, что не ищет оправдания неудачам своей команды, однако отметил, что судейские решения в матче Кубка Испании против сливочных навредили игрокам «Атлетико».

В ночь на 27 января «Реал» обыграл дома «Атлетико» со счетом 3:1 в четвертьфинале Кубка страны. Недовольство со стороны гостей вызвал отказ арбитра удалять хавбека «Реала» Дани Себальос на 71-й минуте встречи. Игрок, уже имевший желтую карточку, совершил фол в штрафной зоне. Вместо этого в дополнительное время был удален защитник «Атлетико» Стефан Савич, получивший две карточки за несколько минут.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая лишь «Барселоне». «Атлетико» занимает четвертую строчку. 1 ноября 2022 года клуб установил свой антирекорд в Лиге чемпионов, впервые заняв последнее место в группе. Команда набрала пять очков.

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