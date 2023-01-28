У Роналду проблемы в Саудовской Аравии. Ему и там не дают забыть о Месси

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Криштиану Роналду провёл две встречи за свой новый клуб — «Аль-Наср». Болельщики по всему миру ожидали, что португалец сразу начнёт разрывать саудовский футбол. Однако эти мечты разбились о суровую реальность. Роналду не сумел отличиться во встречах с «Аль-Иттифаком» и «Аль-Иттихадом», а его текущая форма вызывает опасения у поклонников.

37-летнего форварда в Саудовской Аравии встречали как супергероя, а первого появления в официальном матче ждали как чего-то священного. Перед домашней встречей «Аль-Насра» с «Аль-Иттифаком» весь стадион клуба — «Кинг Сауд Юниверсити» — окрасился перформансом в честь клуба и Роналду c надписью «Vamos», что на португальском и испанском означает «вперёд». Но Криштиану не сумел порадовать публику в ответ — провёл достаточно блёклый по своим меркам матч. За игру Роналду совершил 41 касание мяча, нанёс четыре удара (в створ только один), отдал 89% точных передач, сделал два паса под удар и допустил восемь потерь.

Статистический сайт Sofascore.com оценил игру Криштиану всего на 6,9 балла: лучший игрок матча бразилец Андерсон Талиска получил 7,7.

«Роналду фактически закончил. Он не способен сделать разницу даже в Саудовской Аравии», — писали болельщики в соцсетях после матча.

Слабый дебют Криштиану можно списать на адаптационный период в «Аль-Насре». Несмотря на огромный опыт, даже Роналду необходимо освоиться в коллективе и понять, в какой футбол играет команда. Тем более что в товарищеском матче объединённых составов «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с «ПСЖ» (4:5), где футболисты, скорее, импровизировали, португалец оформил дубль. Значит, проблема не в португальце?

Задуматься об обратном заставила вторая игра Роналду за «Аль-Наср». Команде предстоял важный матч за выход в финал Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». Перед игрой Криштиану заряжал болельщиков и одноклубников в соцсетях: «С нетерпением жду большой игры! Вперёд, команда!».

К сожалению для Роналду, «Аль-Наср» потерпел поражение (1:3) и не вышел в финал. Сам португалец упустил явную голевую возможность сравнять счёт в первом тайме: он воспользовался навесом с правого фланга и с убойной позиции пробил головой прямо в голкипера «Аль-Иттихада». Хозяева довели дело до победы, а Криштиану больше не создал опасности у их ворот. Всего во встрече с «Аль-Иттихадом» Роналду нанёс два удара и совершил одну успешную обводку из двух. Всего Криштиану сделал 44 касания, выиграл одно верховое единоборство и 12 раз потерял мяч. А у «Аль-Насра» прервалась беспроигрышная серия, составлявшая 13 матчей.

После встречи масла в огонь подлил главный тренер жёлто-синих Руди Гарсия, вспомнивший о голевом моменте Роналду.

Одной из вещей, изменившей ход матча, стала упущенная Криштиану возможность в первом тайме. Я поздравляю «Аль-Иттихад». В первом тайме они играли намного лучше, чем мы. «Аль-Наср» провёл хорошо вторые 45 минут, но, к сожалению, не смог скорректировать результат. Мы сожалеем о вылете из Суперкубка, но команда по-прежнему первая в чемпионате. Руди Гарсия главный тренер футбольного клуба «Аль-Наср»

Обеспокоенность болельщиков и тренера «Аль-Насра» вызвал момент в концовке встречи: защитник «Аль-Иттихада» Хамдан Аль-Шамрани пошёл в жёсткий подкат против Роналду, после которого португалец подвернул лодыжку и хромал вплоть до финального свистка. Кроме футболистов соперника, неприветливыми оказались и их фанаты: на протяжении матча они скандировали «Месси, Месси», провоцируя Криштиану на эмоции.

В копилку неприятностей для Роналду добавились и новости из Италии: его могут дисквалифицировать из-за зарплаты в «конверте», которую он получал в «Ювентусе» в коронавирусный сезон-2019/2020. Руководство «старой синьоры» таким способом решило скрыть убытки в своей бухгалтерии. Теперь «Юве» страдает от действий команды Аньелли, а Роналду может пропустить более месяца из-за афер в Италии.

«В Европе моя работа завершена. Я выиграл всё, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии», — отмечал Криштиану на пресс-конференции по случаю перехода в «Аль-Наср». Не хочется, чтобы его «новый вызов» стал провалом, а проблемы из-за «Ювентуса» окончательно омрачили финал блистательной карьеры.