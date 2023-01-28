Неймар даст показания в суде по уголовному делу в качеству свидетеля

Он покупал ювелирные изделия у человека, обвиняемого в отмывании денег. Об этом сообщает Metropoles.

Бразильская полиция проводит расследование в отношении преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством, отмыванием денег и незаконной транспортировкой драгоценностей. Правоохранители сообщили, что Неймар будет вызван в суд в качестве свидетеля.

Футболист купил у человека по имени Эдуардо Родригес Силва, считающегося главой группировки, ожерелье из белого золота с бриллиантами. Стоимость изделия, согласно документам, составила € 19 тыс.