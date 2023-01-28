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18:23 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду готов дать показания по делу о махинациях «Юве» с зарплатами. Клуб могут оштрафовать на трехкратную сумму выплат, а также снова снять очки

Криштиану Роналду готов дать показания по делу о финансовых махинациях в «Ювентусе».

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В марте 2020 года туринский клуб договорился с нескольким футболистами о снижении их зарплат на определенный период. Игроки согласились, чтобы через время неофициально получить деньги. Сообщалось, что «Юве» все еще должен Роналду 19,6 миллиона евро.

Документ, касающийся зарплаты португальца, ранее опубликовали в Il Corriere della Sera. Он был подписан только бывшим директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, подписи Криштиану на нем нет.

По информации La Gazzetta dello Sport, Роналду, ранее отказывавшийся встретиться с представителями прокуратуры Турина, теперь готов дать показания.

В статье итальянского Кодекса спортивного правосудия говорится, что клуб, который выплачивает своим игрокам зарплаты, премии или компенсации в обход правил спортивной федерации, может быть оштрафован на сумму, равную сумме выплат этим игрокам, или превышающую ее в 3 раза.

Таким образом, если вина «Юве» будет доказана, то клуб может быть оштрафован на 58,8 миллиона евро. Кроме того, согласно Кодексу, команду могут лишить одного или нескольких очков.

Напомним, ранее с туринцев уже сняли 15 баллов за финансовые махинации.

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