Роналду готов дать показания по делу о махинациях «Юве» с зарплатами. Клуб могут оштрафовать на трехкратную сумму выплат, а также снова снять очки

В марте 2020 года туринский клуб договорился с нескольким футболистами о снижении их зарплат на определенный период. Игроки согласились, чтобы через время неофициально получить деньги. Сообщалось, что «Юве» все еще должен Роналду 19,6 миллиона евро.

Документ, касающийся зарплаты португальца, ранее опубликовали в Il Corriere della Sera. Он был подписан только бывшим директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, подписи Криштиану на нем нет.

По информации La Gazzetta dello Sport, Роналду, ранее отказывавшийся встретиться с представителями прокуратуры Турина, теперь готов дать показания.

В статье итальянского Кодекса спортивного правосудия говорится, что клуб, который выплачивает своим игрокам зарплаты, премии или компенсации в обход правил спортивной федерации, может быть оштрафован на сумму, равную сумме выплат этим игрокам, или превышающую ее в 3 раза.

Таким образом, если вина «Юве» будет доказана, то клуб может быть оштрафован на 58,8 миллиона евро. Кроме того, согласно Кодексу, команду могут лишить одного или нескольких очков.