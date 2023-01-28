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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: поздравляю жителей Неаполя, игроков «Наполи» и Спаллетти, они выиграли Скудетто

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в преддверии грядущей встречи 20-го тура итальянской Серии А с «Наполи» поделился мнением о шансах неаполитанцев стать чемпионами в этом сезоне.

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Источник: AP 2022

Матч между командами состоится завтра, 29 января, начало в 22:45 мск.

«Какой “Наполи” будет завтра вечером. Такой же, как и всегда. Я утверждаю, что они уже выиграли Скудетто, причём заслуженно. Поздравляю жителей Неаполя, игроков и Лучано Спаллетти, они выиграли Скудетто и являются достойными победителями. Они опережают своего ближайшего преследователя на 12 очков, и нет сейчас команды в чемпионате, которая может составить им конкуренцию. Скудетто принадлежит им.

Если кто-то скажет мне, что “Рома” капитулирует перед ними, я отвечу, что нет. Но они уже выиграли чемпионат», — приводит слова Моуринью FC Inter News.

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