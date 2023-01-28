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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Унион» сравнялся с «Баварией» по очкам. У «Баварии» игра в запасе

Сегодня, 28 января, проходят матчи 18-го тура чемпионата Германии.

Герта
Унион Б
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Источник: Reuters

В матче «Герта» — «Унион Берлин» гости одержали победу со счётом 2:0 и догнали «Баварию» в турнирной таблице.

В концовке первого тайма Данило Дуки открыл счёт в матче, отличившись после передачи Кристофера Триммеля. На 67-й минуте Пауль Зегуин удвоил преимущество гостей. Голевую передачу отдал Шеральдо Бекер. «Унион» набрал 36 очков. «Бавария» может вернуться на единоличное первое место, если возьмёт очки с «Айнтрахтом». Игра состоится позднее вечером.

Параллельно с матчем «Герта» — «Унион» прошли ещё четыре игры Бундеслиги. «Фрайбург» обыграл «Аугсбург» со счётом 3:1, мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Хоффенхайм (4:1), “Вердер” победил “Вольфсбург” (2:1), а “Майнц” одержал победу в игре с “Бохумом” (5:2).

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Первый тайм: 0:1
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