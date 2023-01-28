«Унион» сравнялся с «Баварией» по очкам. У «Баварии» игра в запасе

В матче «Герта» — «Унион Берлин» гости одержали победу со счётом 2:0 и догнали «Баварию» в турнирной таблице.

В концовке первого тайма Данило Дуки открыл счёт в матче, отличившись после передачи Кристофера Триммеля. На 67-й минуте Пауль Зегуин удвоил преимущество гостей. Голевую передачу отдал Шеральдо Бекер. «Унион» набрал 36 очков. «Бавария» может вернуться на единоличное первое место, если возьмёт очки с «Айнтрахтом». Игра состоится позднее вечером.