«Барселона» минимально обыграла «Жирону» в гостевом матче Ла Лиги

Команды встретились на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 18:15 мск.

Первый тайм прошёл под полным преимуществом футболистов «Барселоны». Каталонцы владели мячом 63% игрового времени и нанесли восемь ударов по воротам (три точные), но не смогли открыть счёт.

Вторая половина матча проходила по тому же сценарию, но в этот раз с забитыми мячами. На 61-й минуте встречи после неудачного выноса мяча голкипером Пауло Гассанигой хавбек «Барселоны» Педри с трёх метров поразил ворота соперника.