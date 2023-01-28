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20:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» минимально обыграла «Жирону» в гостевом матче Ла Лиги

Сегодня, 28 января, состоялся матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» играла с «Жироной».

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Источник: Reuters

Команды встретились на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 18:15 мск.

Первый тайм прошёл под полным преимуществом футболистов «Барселоны». Каталонцы владели мячом 63% игрового времени и нанесли восемь ударов по воротам (три точные), но не смогли открыть счёт.

Вторая половина матча проходила по тому же сценарию, но в этот раз с забитыми мячами. На 61-й минуте встречи после неудачного выноса мяча голкипером Пауло Гассанигой хавбек «Барселоны» Педри с трёх метров поразил ворота соперника.

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу сине-гранатовых. На 90+7-й минуте главный тренер «Жироны» Анхель Мичел получил красную карточку за споры с арбитром.

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Первый тайм: 0:0
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