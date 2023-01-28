«Бристоль Сити» Хайкина вышел в ⅛ финала Кубка Англии

В 5-м раунде Кубка Англии «зарянки» со счетом 3:0 разгромили «Вест Бромвич». Хайкин, перешедший в «Бристоль Сити» 25 января, провел матч на скамейке запасных.

В других матчах «Саутгемптон» со счетом 2:1 выиграл у «Блэкпула, а “Фулхэм” сыграл вничью с “Сандерлендом” (1:1) — команды ждет переигровка.