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28 января, источник: Sport24

«Бристоль Сити» Хайкина вышел в ⅛ финала Кубка Англии

«Бристоль Сити», клуб российского вратаря Никиты Хайкина, вышел в ⅛ финала Кубка Англии.

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Источник: AP 2022

«Бристоль Сити», клуб российского вратаря Никиты Хайкина, вышел в ⅛ финала Кубка Англии.

В 5-м раунде Кубка Англии «зарянки» со счетом 3:0 разгромили «Вест Бромвич». Хайкин, перешедший в «Бристоль Сити» 25 января, провел матч на скамейке запасных.

В других матчах «Саутгемптон» со счетом 2:1 выиграл у «Блэкпула, а “Фулхэм” сыграл вничью с “Сандерлендом” (1:1) — команды ждет переигровка.

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