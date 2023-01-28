«Интер» обыграл «Кремонезе», уступая по ходу матча. Лаутаро Мартинес оформил дубль

Матч проходил на стадионе «Джованни Цини». Главный арбитр Маурицио Мариани дал стартовый свисток в 20:00 мск. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Интера».

На 11-й минуте встречи Давид Окереке неожиданно вывел хозяев вперёд после передачи Суалихо Мейте. «Интер» сравнял счёт на 21-й минуте усилиями Лаутаро Мартинеса. На 65-й минуте Лаутаро установил окончательный счёт, отличившись после передачи Эдина Джеко.