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01:03 (мск), источник: ТАСС

«Монако» сыграл вничью с «Марселем» в чемпионате Франции. Головин получил желтую карточку

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Марсель
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 29 января. «Монако» сыграл вничью с «Марселем» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Марселя» забитым мячом на 47-й минуте встречи отметился нападающий Алексис Санчес. На 17-й минуте полузащитник хозяев Джордан Верету забил мяч в свои ворота.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч, не отметился результативными действиями и получил желтую карточку. Верету срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного в исполнении россиянина.

«Марсель» прервал серию из шести побед в матчах чемпионата Франции. Последнее поражение в игре национального первенства команда потерпела 22 октября 2022 года, уступив на своем поле «Лансу» (0:1).

«Марсель» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 43 очка в 20 матчах. «Монако» располагается на 4-й позиции с 38 очками после 20 встреч. В следующем туре «Марсель» на выезде встретится с «Нантом» 1 февраля. «Монако» в тот же день примет дома «Осер».

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1:1
Первый тайм: 0:1
Монако
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