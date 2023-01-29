«Монако» сыграл вничью с «Марселем» в чемпионате Франции. Головин получил желтую карточку

ТАСС, 29 января. «Монако» сыграл вничью с «Марселем» в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Марселя» забитым мячом на 47-й минуте встречи отметился нападающий Алексис Санчес. На 17-й минуте полузащитник хозяев Джордан Верету забил мяч в свои ворота.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч, не отметился результативными действиями и получил желтую карточку. Верету срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного в исполнении россиянина.

«Марсель» прервал серию из шести побед в матчах чемпионата Франции. Последнее поражение в игре национального первенства команда потерпела 22 октября 2022 года, уступив на своем поле «Лансу» (0:1).