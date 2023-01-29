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12:32 (мск), источник: RT на русском

«Челси» объявил о переходе защитника «Лиона» Густо

Английский «Челси» приобрёл защитника французского «Лиона» Мало Густо.

Челси
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Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с 19-летним французом подписан до лета 2030 года.

Остаток сезона-2022/23 защитник проведёт во французском клубе. Предполагаемая сумма трансфера — €30 + 10 млн евро.

В нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах за «Лион» и отдал одну голевую передачу.

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