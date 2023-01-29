Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осер
Монпелье
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Анже
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Клермон Фут
Нант
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур
Тулуза
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Монца
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:05
Аяччо
Лион
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Сассуоло
25
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
28.01
Хетафе
Бетис
01
28.01
Севилья
Эльче
30
28.01
Жирона
Барселона
01
28.01
Кадис
Мальорка
20
27.01
Альмерия
Эспаньол
31
23.01
Валенсия
Альмерия
22
22.01
Атлетик
Реал
02
22.01
Барселона
Хетафе
10
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:29 (мск), источник: Sports.Ru

Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Пересе. У них плохие отношения

Зинедин Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Флорентино Пересе.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Как сообщает RMC Sport, к маю 2021 года, когда тренер ушел из «Реала» во второй раз, его отношения с президентом клуба были напряженными. С тех пор Зидан и Перес практически не общались. Их отношения до сих пор остаются холодными.

Учитывая крепкую связь между Зиданом и «Реалом», ничего нельзя исключать, но в связи с плохими отношениями тренера с Пересом третий приход француза в клуб выглядит крайне маловероятным.

После ухода с поста тренера «Мадрида» в мае 2021 года Зидан находится без работы.

Он работал в «Реале» дважды — с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Под его руководством «Мадрид» трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь