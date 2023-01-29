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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:35 (мск), источник: Sports.Ru

Гюсто — 15-й трансфер «Челси» при Боули. Потратят более 500 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

15 новых футболистов пришли в «Челси» при новых владельцах во главе с Тоддом Боули.

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Еще одним новичком лондонского клуба стал 19-летний защитник Мало Гюсто, которого «Челси» купил у «Лиона» за 35+5 миллионов евро (около 35 млн фунтов). Этот трансфер стал 15-м для «синих» под руководством новых владельцев.

В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратят около 500,5 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды (432,5 млн фиксированных выплат, 55 млн возможных бонусов, 13 млн за аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии).

Помимо Гюсто, «Челси» подписал Нони Мадуэке, Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.

Добавим, что в зимнее трансферное окно в «Челси» перешли семь футболистов. Это Давид Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик, Мадуэке и Гюсто.

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