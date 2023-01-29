«Брайтон» выбил «Ливерпуль» голом на 90+2-й минуте в 1/16 финала Кубка Англии
«Ливерпуль» в гостях проиграл «Брайтону» в 1/16 финала Кубка Англии — 1:2.
Брайтон
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«Ливерпуль» в гостях проиграл «Брайтону» в 1/16 финала Кубка Англии — 1:2.
В составе мерсисайдцев забил Харви Элиотт. «Чайки» ответили результативным ударом Льюиса Данка. Победный гол на 90+2-й минуте забил полузащитник хозяев Каору Митома.
В этом сезоне «Брайтон» ни разу не проиграл «Ливерпулю» в АПЛ — ничья (3:3) в гостях и победа (3:0) дома.
Соперник команды Роберто Де Дзерби по следующему раунду определится после жеребьевки.