Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Осер
Монпелье
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Анже
40
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Нант
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Тулуза
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Монца
02
Футбол. Зарубежный
19:05
Аяччо
Лион
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Ницца
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
14:30
Милан
Сассуоло
25
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
23.01
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
01
22.01
Арсенал
Манчестер Юнайтед
32
22.01
Лидс
Брентфорд
00
22.01
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
30
21.01
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
00
21.01
Борнмут
Ноттингем Форест
11
21.01
Лестер
Брайтон
22
21.01
Саутгемптон
Астон Вилла
01
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Брайтон» выбил «Ливерпуль» голом на 90+2-й минуте в 1/16 финала Кубка Англии

«Ливерпуль» в гостях проиграл «Брайтону» в 1/16 финала Кубка Англии — 1:2.

Брайтон
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В составе мерсисайдцев забил Харви Элиотт. «Чайки» ответили результативным ударом Льюиса Данка. Победный гол на 90+2-й минуте забил полузащитник хозяев Каору Митома.

В этом сезоне «Брайтон» ни разу не проиграл «Ливерпулю» в АПЛ — ничья (3:3) в гостях и победа (3:0) дома.

Соперник команды Роберто Де Дзерби по следующему раунду определится после жеребьевки.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь