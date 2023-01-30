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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
01:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», пропустив на 96-й минуте. Парижане полчаса играли вдесятером

«ПСЖ» в матче 20-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 1:1.

ПСЖ
РеймсЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Без источника

На гол Неймара гости ответили мячом Фоларина Балогана, который забил на 96-й минуте. С 59-й минуты парижане играли вдесятером после удаления Марко Верратти.

После этого матча «ПСЖ» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 26 очками — на 11-й строчке.

ПСЖ
1:1
Первый тайм: 0:0
Реймс
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