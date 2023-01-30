«Барселона» встретится с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании

Первый матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 1-го или 2 марта, а ответный — на «Камп Ноу» 4-го, 5-го или 6 апреля. В другом полуфинале встретятся «Осасуна» и «Атлетик» из Бильбао. Финальный матч пройдёт 6 мая в Севилье.

В нынешнем сезоне «Барселона» и «Реал» встречались между собой дважды. В рамках чемпионата Испании победу одержали «сливочные» — 3:1, а вот команда Хави обыграла своего соперника с этим счётом в финале Суперкубка страны.