Клуб КПЛ объявил о матче с «Зенитом»
Актауский «Каспий» объявил о двух контрольных матчах на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Актауский «Каспий» объявил о двух контрольных матчах на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Завтра, 31 января «Каспий» сыграет с дублирующим составом «Зенита». Следующий матч команда Кахабера Цхададзе проведет против другого российского клуба «Пари НН». Встреча пройдет 3 февраля.
Отметим, что в КПЛ-2022 «Каспий» занял восьмое место.