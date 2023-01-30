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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:18 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ объявил о матче с «Зенитом»

Актауский «Каспий» объявил о двух контрольных матчах на сборах в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Каспий
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Источник: ФК "Каспий"

Завтра, 31 января «Каспий» сыграет с дублирующим составом «Зенита». Следующий матч команда Кахабера Цхададзе проведет против другого российского клуба «Пари НН». Встреча пройдет 3 февраля.

Отметим, что в КПЛ-2022 «Каспий» занял восьмое место.

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