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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Руслан Малиновский извинился за объятия с Александром Головиным после матча Лиги 1

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский принёс извинения за объятия с российским хавбеком «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура Лиги 1 (1:1).

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«Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока “Монако”. Я понимаю, что лучше бы обошёл его стороной, но так случилось, что он подошёл ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Понимаю, как это важно для вас в данный момент, но этот хейт за секундную ошибку вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишите мне слова поддержки. В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», — написал Малиновский на своей странице в социальных сетях.

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