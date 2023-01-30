Руслан Малиновский извинился за объятия с Александром Головиным после матча Лиги 1

«Хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока “Монако”. Я понимаю, что лучше бы обошёл его стороной, но так случилось, что он подошёл ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.



Понимаю, как это важно для вас в данный момент, но этот хейт за секундную ошибку вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишите мне слова поддержки. В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», — написал Малиновский на своей странице в социальных сетях.