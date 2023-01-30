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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:10 (мск), источник: Vesti.kz

Новый аким, уход лидеров и сербское влияние. Как «Тобол» меняется в зимнее межсезонье

После продуктивного и успешного отрезка в два сезона для «Тобола» наступает уже не столь оптимистичная реальность и назвать их очевидными претендентами на медали нельзя. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как стремительно теряет кадры и пока не восполняет их костанайский клуб.

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Источник: ФК "Тобол"

1 декабря 2022 года Архимед Мухамбетов был освобожден от должности акима Костанайской области и это безусловно стало сигналом для устройства всей футбольной жизни в регионе. В частности, это кадровое изменение по прогнозам отразится на «Тоболе». Мухамбетов уделял большое внимание клубу, но сейчас такого трепетного отношения к жизни футбольной команды может не быть.

Зимой из «Тобола» начался исход многих знаковых легионеров. Так за Григорием Бабаяном в «Астану» последовали защитники Алекса Аманович и Жарко Томашевич, а также опорник Душан Йованчич. Еще один большой иностранный футболист Зоран Тошич и вовсе покинул КПЛ, перебравшись в Грецию. Меньше полугода провел в Костанае еще один полузащитник Чиди Осучукву, он пока свободный агент.

Среди казахстанской части состава опять же есть ощутимые потери. Асхат Тагыберген, Владислав Васильев и Сергей Малый не продлили контракт с «Тоболом» и уехали на сбор с «Ордабасы». По такому же маршруту вероятно отправится нападающий Айбар Жаксылыков.

В итоге минус девять игроков основной обоймы. Кроме того, не совсем понятен статус Александра Мокина, вернется ли опытнейший вратарь в «Тобол» и вообще в футбол после травмы, полученной им в прошлом году?

Официально сохранить «Тоболу» на данный момент удалось: Александра Марочкина, Багдата Каирова, Самата Жарынбетова, Серикжана Мужикова, Мильяна Вукадиновича и Сержа Дебле. Помимо них были переподписаны большинство местных молодых игроков. Плюс ко второму сбору присоединился форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев, хотя его уход по-прежнему не исключен.

Первым и пока единственным новичком костанайцев остается российский вингер Павел Киреенко. Даже на фоне постаревшего Тошича, Киреенко пока не выглядит равноценной заменой сербу.

Однако вероятное снижение бюджета и амбиций на данный момент не меняет «Тобол» в ориентирах поведения на рынке, а именно в акценте на балканский футбол. Ведь вместо Милана Милановича пост главного тренера занял другой серб Милич Чурчич. Да и новички пока чаще рассматриваются именно из стран бывшей Югославии. Так «Тобол» сначала хотел (но не смог) заполучить хавбека «Шахтера» Стефана Букораца, а затем переключился на другого опорника Дамьяна Крайисника.

Да, «Тобол» не развалился, но он сильно потерял в кадровом значении. Есть ощущение, что команда возвращается во времена команды с околоеврокубковым потенциалом, но не более. Сейчас у клуба нет полноценного состава, имена новичков (в том числе потенциальных) не впечатляют и пока мы не знаем, что ожидать от того же Чурчича.

К концу января «Тобол» по сравнению с «Актобе» и «Астаной» выглядит слабее, более того, из тройки их может потеснить сверхнеожиданно набирающий силу «Ордабасы», а также молодой и дерзкий «Кайрат».

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