Клуб КПЛ анонсировал матч с участником плей-офф Лиги конференций
ФК «Атырау» озвучил информацию о предстоящих контрольных матчах на предсезонных сборах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Атырау
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ФК «Атырау» озвучил информацию о предстоящих контрольных матчах на предсезонных сборах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Третьего февраля «нефтяники» проведут две игры против украинского клуба «Днепр-1» и австрийского «Рапид-2» (Вена). «Днепр-1» из одноименного города является лидером чемпионата Украины. В ⅛ финала лиги конференций «Днепр-1» сыграет с кипрским АЕКом.
Что касается клуба «Рапид-2», то эта команда играет во второй лиге Австрии.