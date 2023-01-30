Клуб КПЛ анонсировал матч с участником плей-офф Лиги конференций

Третьего февраля «нефтяники» проведут две игры против украинского клуба «Днепр-1» и австрийского «Рапид-2» (Вена). «Днепр-1» из одноименного города является лидером чемпионата Украины. В ⅛ финала лиги конференций «Днепр-1» сыграет с кипрским АЕКом.