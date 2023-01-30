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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ анонсировал матч с участником плей-офф Лиги конференций

ФК «Атырау» озвучил информацию о предстоящих контрольных матчах на предсезонных сборах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Атырау
Днепр-1Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Атырау"

Третьего февраля «нефтяники» проведут две игры против украинского клуба «Днепр-1» и австрийского «Рапид-2» (Вена). «Днепр-1» из одноименного города является лидером чемпионата Украины. В ⅛ финала лиги конференций «Днепр-1» сыграет с кипрским АЕКом.

Что касается клуба «Рапид-2», то эта команда играет во второй лиге Австрии.

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