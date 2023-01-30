Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
30.01
Удинезе
Верона
11
Футбол. Зарубежный
29.01
Сельта
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
29.01
Наполи
Рома
21
Футбол. Зарубежный
29.01
ПСЖ
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
29.01
Реал
Реал Сосьедад
00
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Акжайык
Тобол Кс
13
2022
Аксу
Атырау
21
2022
Актобе
Кайрат
41
2022
Кызыл-Жар
Каспий
41
2022
Мактаарал
Ордабасы
00
2022
Тараз
Туран
23
2022
Шахтер Кг
Астана
23
2022
Туран
Мактаарал
03
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
30 января, источник: Vesti.kz

Трижды лучший футболист европейской страны перешел в клуб КПЛ

ФК «Атырау» объявил о переходе экс-игрока сборной Беларуси Игоря Стасевича, сообщает корреспондент Vesti.kz.

БАТЭ
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК БАТЭ

«Игорь Стасевич подписал контракт с ФК “Атырау”. Желаем Игорю побольше голевых действии и новых побед в составе нашего клуба. Сардэчна запрашаем, Ігар», — обратился к белорусскому полузащитнику «Атырау».

Отметим, что Стасевич трижды признавался лучшим футболистом Беларуси 2015, 2018, 2019. В составе национальной команды своей страны он провел 63 матча, в которых забил пять мячей.

Стасевич выступал на родине за БАТЭ, «Гомель», минское «Динамо», «Гомель» и солигосркий «Шахтер». Также новичок «Атырау» играл в России за нижегородскую «Волгу» и «Чайку».

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь