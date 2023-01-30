Трижды лучший футболист европейской страны перешел в клуб КПЛ

Источник: ФК БАТЭ

«Игорь Стасевич подписал контракт с ФК “Атырау”. Желаем Игорю побольше голевых действии и новых побед в составе нашего клуба. Сардэчна запрашаем, Ігар», — обратился к белорусскому полузащитнику «Атырау».

Отметим, что Стасевич трижды признавался лучшим футболистом Беларуси 2015, 2018, 2019. В составе национальной команды своей страны он провел 63 матча, в которых забил пять мячей.