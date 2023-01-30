Трижды лучший футболист европейской страны перешел в клуб КПЛ
ФК «Атырау» объявил о переходе экс-игрока сборной Беларуси Игоря Стасевича, сообщает корреспондент Vesti.kz.
БАТЭ
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ФК «Атырау» объявил о переходе экс-игрока сборной Беларуси Игоря Стасевича, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Игорь Стасевич подписал контракт с ФК “Атырау”. Желаем Игорю побольше голевых действии и новых побед в составе нашего клуба. Сардэчна запрашаем, Ігар», — обратился к белорусскому полузащитнику «Атырау».
Отметим, что Стасевич трижды признавался лучшим футболистом Беларуси 2015, 2018, 2019. В составе национальной команды своей страны он провел 63 матча, в которых забил пять мячей.
Стасевич выступал на родине за БАТЭ, «Гомель», минское «Динамо», «Гомель» и солигосркий «Шахтер». Также новичок «Атырау» играл в России за нижегородскую «Волгу» и «Чайку».