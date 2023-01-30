Стали известны соперники «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в ⅛ финала Кубка Англии
Сегодня, 30 января, состоялась жеребьёвка ⅛ финала Кубка Англии.
Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Сегодня, 30 января, состоялась жеребьёвка ⅛ финала Кубка Англии.
Напомним, «Арсенал» и «Ливерпуль» не примут участия в соревновании, так как на прошлой стадии уступили «Брайтону» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:2) соответственно.
Итоги жеребьёвки:
О матчах-переигровках 1/16 финала турнира будет объявлено позже. Игры ⅛ финала Кубка Англии пройдут в период с 27 февраля по 2 марта. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».