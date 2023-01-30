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30 января, источник: Чемпионат.com

Стали известны соперники «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» в ⅛ финала Кубка Англии

Сегодня, 30 января, состоялась жеребьёвка ⅛ финала Кубка Англии.

Манчестер Сити
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Источник: AP 2022

Напомним, «Арсенал» и «Ливерпуль» не примут участия в соревновании, так как на прошлой стадии уступили «Брайтону» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:2) соответственно.

Итоги жеребьёвки:

  • «Саутгемптон» — «Лутон Таун»/ «Гримсби Таун»;
  • «Лестер Сити» — «Блэкберн Роверс»/ «Биргингем Сити»;
  • «Сток Сити» — «Брайтон»;
  • «Рексем»/ «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»;
  • «Фулхэм»/ «Сандерленд» — «Лидс Юнайтед»;
  • «Бристоль Сити» — «Манчестер Сити»;
  • «Манчестер Юнайтед» — «Дерби Каунти»/ «Вест Хэм»;
  • «Ипсвич Таун»/ «Бёрнли» — «Шеффилд Уэнсдей»/ «Флитвуд Таун».

О матчах-переигровках 1/16 финала турнира будет объявлено позже. Игры ⅛ финала Кубка Англии пройдут в период с 27 февраля по 2 марта. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».

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