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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпион Беларуси «Шахтёр» С подозревается в договорном матче, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против чемпиона страны — «Шахтёра» из Солигорска. Клуб подозревается в организации договорной встречи.

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Источник: Reuters

«Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт оказания противоправного влияния на результат матча чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.

В отношении представителя футбольного клуба “Шахтёр” возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 253 (покушение на подкуп участников спортивных соревнований) Уголовного кодекса Беларуси. В данное время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления», — говорится в официальном заявлении комитета.

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