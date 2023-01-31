Н’Голо Канте может перейти из «Челси» в «Ливерпуль»

По данным источника, «Ливерпуль» может попробовать подписать Канте в летнее трансферное окно. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп по-прежнему уверен, что Канте является звездой мирового уровня. Несмотря на то, что в последнее время он получил много травм и не играл ни в одном матче с августа, Клопп считает, что защитник идеально вписался бы в команду и может стать решающим фактором из-за его отличной физической формы и расстояния, которое он пробегает.