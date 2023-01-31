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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Н’Голо Канте может перейти из «Челси» в «Ливерпуль»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает ElNacional.

Челси
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Источник: Reuters

По данным источника, «Ливерпуль» может попробовать подписать Канте в летнее трансферное окно. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп по-прежнему уверен, что Канте является звездой мирового уровня. Несмотря на то, что в последнее время он получил много травм и не играл ни в одном матче с августа, Клопп считает, что защитник идеально вписался бы в команду и может стать решающим фактором из-за его отличной физической формы и расстояния, которое он пробегает.

К тому же Канте может перейти в «Ливерпуль» бесплатно, на правах свободного агента.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

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