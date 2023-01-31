Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.01
Вильярреал
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
30.01
Удинезе
Верона
11
Футбол. Зарубежный
1.02
Анже
Аяччо
Футбол. Зарубежный
1.02
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
1.02
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
1.02
Реймс
Лорьян
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
29.01
ПСЖ
Реймс
11
29.01
Аяччо
Лион
02
29.01
Осер
Монпелье
02
29.01
Брест
Анже
40
29.01
Клермон Фут
Нант
00
29.01
Страсбур
Тулуза
12
29.01
Ницца
Лилль
10
28.01
Марсель
Монако
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Серхио Рамос может стать новым одноклубником Криштиану Роналду

Испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить профессиональные выступления в Саудовской Аравии или США.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Контракт 36-летнего испанца истекает нынешним летом. Как утверждает источник, будущее игрока будет принято после матчей ⅛ финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с мюнхенской «Баварией».

В случае ухода Рамос может перебраться в саудовский «Аль-Наср», за который выступает его экс-партнёр по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду. Также одним из вариантов называется один из клубов MLS.

В текущем сезоне Серхио провёл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах. На счету испанца один забитый мяч и одна результативная передача.

Нынешнее соглашение Рамоса с парижанами рассчитано до 30 июня 2023 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь