Серхио Рамос может стать новым одноклубником Криштиану Роналду

Контракт 36-летнего испанца истекает нынешним летом. Как утверждает источник, будущее игрока будет принято после матчей ⅛ финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с мюнхенской «Баварией».

В случае ухода Рамос может перебраться в саудовский «Аль-Наср», за который выступает его экс-партнёр по мадридскому «Реалу» Криштиану Роналду. Также одним из вариантов называется один из клубов MLS.

В текущем сезоне Серхио провёл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах. На счету испанца один забитый мяч и одна результативная передача.