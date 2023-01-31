Украинский футболист «Челси» Мудрик извинился за расистские выражения

Болельщики и активисты раскритиковали полузащитника, который цитировал слова песни Freestyle американского рэпера Lil Baby.
«Михаил глубоко сожалеет о любой обиде, вызванной видео, размещенным на его аккаунте в TikTok в июле прошлого года. Хотя его намерением было исключительно прочитать текст песни, Михаил сожалеет о своем решении и искренне признает, что оно было неуместным. С тех пор видео было удалено», — говорится в заявлении представителей Мудрика, которое приводит The Sun.
Ранее «Челси» объявил о переходе Мудрика из «Шахтера», соглашение с 22-летним игроком рассчитано на восемь с половиной лет. Как сообщается на официальном сайте «Шахтера», сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.