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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский футболист «Челси» Мудрик извинился за расистские выражения

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Футболист лондонского «Челси» украинец Михаил Мудрик принес извинения за использование расистского термина в видеоролике, который он летом опубликовал в социальной сети TikTok.

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Источник: Reuters

Болельщики и активисты раскритиковали полузащитника, который цитировал слова песни Freestyle американского рэпера Lil Baby.

«Михаил глубоко сожалеет о любой обиде, вызванной видео, размещенным на его аккаунте в TikTok в июле прошлого года. Хотя его намерением было исключительно прочитать текст песни, Михаил сожалеет о своем решении и искренне признает, что оно было неуместным. С тех пор видео было удалено», — говорится в заявлении представителей Мудрика, которое приводит The Sun.

Ранее «Челси» объявил о переходе Мудрика из «Шахтера», соглашение с 22-летним игроком рассчитано на восемь с половиной лет. Как сообщается на официальном сайте «Шахтера», сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.

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