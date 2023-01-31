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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:13 (мск), источник: Sports.Ru

Украинец Забарный за 20 млн фунтов переходит в «Борнмут» из киевского «Динамо»

Защитник Илья Забарный переходит в «Борнмут» из киевского «Динамо».

Борнмут
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Источник: Reuters

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс сообщает, что трансфер 20-летнего центрального защитника за 20 млн фунтов согласован. Сегодня утром Забарный пройдет медосмотр.

В этом сезоне Илья сыграл 25 матчей за «Динамо» во всех турнирах и получил 3 желтые и 1 красную карточку. На его счету 24 игры за сборную Украины.

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