Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.01
Удинезе
Верона
11
Футбол. Зарубежный
30.01
Вильярреал
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
1.02
Анже
Аяччо
Футбол. Зарубежный
1.02
Лилль
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
1.02
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
1.02
Реймс
Лорьян
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
29.01
Байер
Боруссия Д
02
29.01
Шальке-04
Кельн
00
28.01
Бавария
Айнтрахт Ф
11
28.01
Фрайбург
Аугсбург
31
28.01
Герта
Унион Б
02
28.01
Хоффенхайм
Боруссия М
14
28.01
Майнц
Бохум
52
28.01
Вердер
Вольфсбург
21
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
15:28 (мск), источник: Sports.Ru

«Бавария» арендовала Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа за 70 млн евро

Жоау Канселу перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити».

Бавария
Манчестер СитиЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sports.Ru

28-летний футболист присоединился к мюнхенскому клубу на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба «горожан».

Ранее стало известно, что «Бавария» сможет выкупить игрока летом за 70 млн евро. В немецком клубе Жоау будет играть под 22-м номером.

Канселу присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году и выиграл с клубом три трофея. В этом сезоне на счету португальца 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь