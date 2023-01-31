«Бавария» арендовала Канселу у «Ман Сити» с правом выкупа за 70 млн евро

Канселу присоединился к «Манчестер Сити» в 2019 году и выиграл с клубом три трофея. В этом сезоне на счету португальца 2 гола и 4 результативные передачи в 26 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Три последних матча «горожан» он провел в запасе.