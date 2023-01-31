Клуб КПЛ одержал победу над дублем «Зенита»
Актауский «Каспий» на сборах в Турции одержал победу над российским клубом «Зенит-2», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Актауский «Каспий» на сборах в Турции одержал победу над российским клубом «Зенит-2», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Единственный гол в этой встрече был забит на 83-й минуте.
«Каспий» в таком составе выступал в этой игре: Токотаев, Залеский, Кадырбаев, Тайкенов, Коцев, Нарзилдаев, Арманивичюс, Цуцкич, Бригидо, Жигхаури, Панцулая.
Следующим соперником актауского клуба будет «Пари НН», который выступает в РПЛ.