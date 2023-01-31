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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:14 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ одержал победу над дублем «Зенита»

Актауский «Каспий» на сборах в Турции одержал победу над российским клубом «Зенит-2», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Каспий
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Источник: ФК "Каспий"

Единственный гол в этой встрече был забит на 83-й минуте.

«Каспий» в таком составе выступал в этой игре: Токотаев, Залеский, Кадырбаев, Тайкенов, Коцев, Нарзилдаев, Арманивичюс, Цуцкич, Бригидо, Жигхаури, Панцулая.

Следующим соперником актауского клуба будет «Пари НН», который выступает в РПЛ.

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