Клуб КПЛ одержал победу над дублем «Зенита»

Источник: ФК "Каспий"

Единственный гол в этой встрече был забит на 83-й минуте.

«Каспий» в таком составе выступал в этой игре: Токотаев, Залеский, Кадырбаев, Тайкенов, Коцев, Нарзилдаев, Арманивичюс, Цуцкич, Бригидо, Жигхаури, Панцулая.